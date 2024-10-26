Ямаль, Рафинья и Левандовски — в атаке «Барселоны» на битву с «Реалом»

Сегодня, 26 октября, «Барселона» встретится на выезде с мадридским «Реалом» в рамках матча 11-го тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба каталонской команды поделилась информацией о том, каких игроков с первых минут решил выпустить на поле главный тренер Ханс-Дитер Флик.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Лопес, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Запасные: Щесны (вр), Кочен (вр), Гави, Фати, Пабло Торре, Пау Виктор, Ольмо, де Йонг, Форт, Мартин, Домингес.

Начало матча «Реал» - «Барселона» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.