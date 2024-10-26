Агуэро сделал ставку на суперматч «Реал» - «Барселона»

Экс-нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал ставку на центральный поединок 11-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

В своих социальных сетях аргентинец сообщил, что поставил на тотал голов больше 3,5.

«Эта встреча заслуживает забитых мячей», - написал Серхио.

Матч «Реала» против «Барселоны» состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией «эль класико» можно будет на Liveresult.ru.