Винисиус и Мбаппе – в основе «Реала» на битву с «Барселоной»

В субботу вечером в чемпионате Испании «Реал» будет принимать «Барселону». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Отметим, что из-за травм «эль класико» пропускают два игрока основы «Реала» - вратарь Тибо Куртуа и нападающий Родриго.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.