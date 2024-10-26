Аранда: «Я верю в победу «Реала» над «Барселоной»

Бывший нападающий «Реала» Карлос Аранда в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем «эль класико».

— Уверен, это будет грандиозное «это класико». Как «мадридиста», я верю в победу «Реала». Нужно выигрывать и обгонять «Барселону» в таблице, — сказал Аранда.

Матч 11-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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