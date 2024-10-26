«Райо Вальекано» дожал «Алавес», проведя полтора тайма в меньшинстве

В 11-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» принимал попавший в череду поражений «Алавес». Абдул Мумин за жестокий фол был предупрежден на 19-й минуте, но ВАР помог арбитру заменить цвет карточки - удаление. Игра в целом была равной, но ее судьбу решил автогол Антонио Сиверы на 80-й минуте. Также перед финальным свистком Андрей Рациу зарядил в перекладину.
«Райо Вальекано» вышел на седьмое место, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Сивера Антонио80'
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Лежён Флорьян•Мумин Абдул• 22'Чаваррия Пеп• 90'Де Фрутос Хорхе84' (Сисс Пате (84') •Валентин Оскар•Лопес Унаи 49'60' (Эмбарба Адриан (60') •Гарсия Альваро Ривера84' (Балью Иван (84') •Паласон Иси65' (Эрнандес Аридане (65') •Камелло Серхио60' (Гумбау Херард (60')
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Пика Адриан•Диарра Мусса• 67'Моуриньо Сантьяго33' (Хордан Хоан (33') • 88'Санчес Мануэль• 50'Висенте Карлос•Гуриди Хон• 77'Гевара Андер60' (Стоичков Хуан (60') •Мартин Карлос73' (Вильялибре Асьер (73') •Мартинес Антонио III
26 октября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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