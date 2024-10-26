«Райо Вальекано» дожал «Алавес», проведя полтора тайма в меньшинстве

В 11-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» принимал попавший в череду поражений «Алавес». Абдул Мумин за жестокий фол был предупрежден на 19-й минуте, но ВАР помог арбитру заменить цвет карточки - удаление. Игра в целом была равной, но ее судьбу решил автогол Антонио Сиверы на 80-й минуте. Также перед финальным свистком Андрей Рациу зарядил в перекладину.

«Райо Вальекано» вышел на седьмое место, противник - 14-й.