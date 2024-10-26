«Реал» не проиграет «Барселоне» — Канчельскис

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

— Мне кажется, «Реал» не проиграет «Барселоне». Склоняюсь к ничейному результату, — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт считает, что игра получится интересной, при этом он отметил, что сейчас это уже не то «эль класико», что было раньше.

Матч 11-го тура Ла Лиги «Реал» - «Барселоной» состоится сегодня, 26 октября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события запланировано на 22:00 по московскому времени.