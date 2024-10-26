Гвардиола сказал: «Месси, заткнись!» - воспоминания экс-игрока «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес вспомнил об инциденте на одной из тренировок каталонской команды.

«Мы поругались, когда играли «пять на пять». Месси был в моей команде. Он мог забивать, но не бил по воротам. Мы проигрывали, и я сказал: «Месси, бей, Месси, забивай». А он без внимания. Затем я разозлился и крикнул: «Месси, избавляйся от мяча». Он подошёл и ответил мне. Гвардиола подошёл и сказал: «Месси, заткнись, ты должен уважать статус Рафы», - цитирует Маркеса The Mirror.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити», а Лионель Месси играет за «Интер Майами».