«Вильярреал» вырвал победу в матче с «Вальядолидом»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» и «Вильярреал» порадовали открытым футболом.

В середине первого тайма Рауль Моро не реализовал выход слева один на один с голкипером, но арбитры ещё и офсайд усмотрели в этом эпизоде. Следующая атака: Кико Фемения справа навесил к воротам, где Тьерно Барри в прыжке головой опередил всех и переправил мяч в сетку - 0:1.

В начале второго тайма Алекс Баэна слева с 14 метров пробил в дальнюю штангу. Вскоре Баэна слева вывел к воротам Николя Пепе, после удара которого с 15 метров мяч лишь чиркнул по перекладине. У хозяев же пенальти - Мамаду Силла с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол, а вратарь прыгнул в другую сторону - 1:1. Папе Гуйе метров с 15 справа пробил в ближнюю штангу. Баэна справа навесил к воротам, где Айосе Перес в падении головой переправил мяч в дальний угол - 1:2.

«Вильярреал» ворвался на чистое третье место, соперник - третий с конца.