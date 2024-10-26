Надаль прокомментировал слова своего племянника, желающего стать президентом «Реала»

Мигель Анхель Надаль, выступавший в прошлом за «Барселону», прокомментировал слова своего племянника Рафы Надаля, который завершает в ноябре карьеру теннисиста и дал понять, что у него есть амбициозные планы стать президентом «Реала» в будущем. Сейчас Надалю-младшему 38 лет.

- Я знаю об интересе Рафы к миру футбола. И я знаю, что он болеет за мадридский «Реал». Пока я не могу сказать, как будет развиваться его фантастическая карьера. Время всё покажет. Но я верю, что так или иначе он будет иметь отношение к футболу, ему там есть место, - цитирует слова Надаля-старшего derbyderbyderby.it.