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Защитник «Реала» Рюдигер принял решение по будущему

26 Октября 2024 • 16:15 Комментировать

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер в настоящий момент не рассматривает вариант с переездом в один из клубов Саудовской Аравии. Такой сценарий исключён, особенно в зимнее трансферное окно. 31-летний футболист комфортно чувствует себя в «Реале», будучи ключевым футболистом команды.

В то же время журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг пишет в социальных сетях в том, что Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом». При этом обсуждений на эту тему пока что не было.

Действующий контракт Антонио Рюдигера с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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