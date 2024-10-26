Защитник «Реала» Рюдигер принял решение по будущему

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер в настоящий момент не рассматривает вариант с переездом в один из клубов Саудовской Аравии. Такой сценарий исключён, особенно в зимнее трансферное окно. 31-летний футболист комфортно чувствует себя в «Реале», будучи ключевым футболистом команды.

В то же время журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг пишет в социальных сетях в том, что Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом». При этом обсуждений на эту тему пока что не было.

Действующий контракт Антонио Рюдигера с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.