В субботу вечером вся футбольная Испания (и не только) будет следить за битвой между «Реалом» и «Барселоной». Свой прогноз на результат этого матча сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал бывший игрок мадридской команды – Мигель Паленсия.

«Вне всяческих сомнений, «Реал» победит. «Барселона» сейчас в форме, но у «Реала» есть отличительная черта. Он всегда побеждает в важных матчах. У этой «Барселоны» нет такого победного опыта, а он очень важен», - сказал Паленсия.

За первую команду «Реала» Мигель Паленсия провёл два матча в 2005 году. А вот за молодёжку «сливочных» этот футболист провёл более сотни игр.