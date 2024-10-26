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Лунин поедет на вручение «Золотого мяча» - украинец может получить награду

26 Октября 2024 • 15:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.02 X 4.20 2 3.40
Через 6 ч. 6 мин.

В понедельник в Париже будет вручаться «Золотой мяч». Фаворитом на получение приза считается форвард Винисиус Жуниор, который вместе с другими игроками «Реала» сейчас готовится к матчу против «Барселоны».

Как сообщает Marca, на церемонию вручения «Золотого мяча» отправятся и другие игроки «Реала» - Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Андрей Лунин. Украинец претендует на награду лучшему вратарю прошлого сезона.

Может отправиться в Париж и защитник Дани Карвахаль, но для этого игроку нужно получить разрешение медиков. Недавно Карвахаль серьёзно травмировал колено. Килиан Мбаппе тоже должен съездить на церемонию, хотя это пока не подтверждено. 

В делегации «Реала» будут Карло Анчелотти и Флорентино Перес – главный тренер и президент клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
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