Лунин поедет на вручение «Золотого мяча» - украинец может получить награду

В понедельник в Париже будет вручаться «Золотой мяч». Фаворитом на получение приза считается форвард Винисиус Жуниор, который вместе с другими игроками «Реала» сейчас готовится к матчу против «Барселоны».

Как сообщает Marca, на церемонию вручения «Золотого мяча» отправятся и другие игроки «Реала» - Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Андрей Лунин. Украинец претендует на награду лучшему вратарю прошлого сезона.

Может отправиться в Париж и защитник Дани Карвахаль, но для этого игроку нужно получить разрешение медиков. Недавно Карвахаль серьёзно травмировал колено. Килиан Мбаппе тоже должен съездить на церемонию, хотя это пока не подтверждено.

В делегации «Реала» будут Карло Анчелотти и Флорентино Перес – главный тренер и президент клуба.