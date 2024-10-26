«Барселона» озвучила заявку на «эль класико» против «Реала»

«Барселона» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть против «Реала» в субботнем матче чемпионата Испании. Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик рассчитывает на таких футболистов:

Кубарси, Бальде, Иньиго Мартинес, Гави, Педри, Левандовски, Фати, Рафинья, Пенья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Пау Виктор, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Щесны, Кочен, Форт, Мартин, Домингес.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.