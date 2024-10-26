Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился своими мыслями по поводу своей футбольной карьеры.

«Я мечтаю выигрывать титулы в этом клубе. Когда я получаю мяч, трибуны громко кричат, и у меня возникают чувства, которых раньше не было. Я не могу описать это чувство, но оно невероятное. Надеюсь, я проведу в «Барселоне» всю жизнь», - сказал Ямаль клубной пресс-службе.

В субботу вечером «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Реала». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сантьяго Бернабеу» можно будет в текстовой трансляции.