Корнеев оценил шансы в матче «Реал» - «Барселона»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев дал комментарий о поединке между мадридским «Реалом» и «сине-гранатовыми» в рамках 11-го тура испанского чемпионата.

«В «эль класико» нет фаворита, так как обе команды имеют все для того, чтобы разорвать друг друга. Шансы «Реала» и «Барселоны» абсолютно одинаковые», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч «Реал» - «Барселона» состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 26 октября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В преддверии «эль класико» подопечные Карло Анчелотти с 24 очками занимают второе место в турнирной таблице, а команда Ханса-Дитера Флика (27) является лидером.