«Атлетико» может потерять Гризманна

Французский форвард Антуан Гризманн может покинуть мадридский «Атлетико» по завершении сезона-2024/2025. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По информации источника, 33-летний нападающий может рассмотреть вариант переезда в МЛС. Интерес к футболисту проявляет «Лос-Анджелес». Срок трудового соглашения между Гризманном и «матрасниками» истекает летом 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Антуан сыграл десять поединков. Нападающий забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.