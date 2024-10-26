Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, как изменился после травмы

Талантливый полузащитник Гави, выступающий в составе каталонской «Барселоны», рассказал о своем восстановлении после повреждения крестообразных связок колена. Он пропустит около года из-за травмы.

«Это стало уроком для меня. Теперь я намного сильнее ценю все вокруг. У меня была серьезная травма, однако после нее я стал лучше как партнер по команде и личность», - передает слова хавбека Mundo Deportivo.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гави сыграл одну встречу, не отметившись голевыми действиями. На сегодняшний день «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. В ближайшем поединке подопечные Ханса-Дитера Флика встретятся с мадридским «Реалом».