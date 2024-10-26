Тренер Месси назвал обладателя «Золотого мяча»

Наставник американского клуба «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, кто из футболистов достоин получить «Золотой мяч» в этом году.
«Эти награды никогда не привлекали мое внимание. Я не понимаю, ее отдают лучшему футболисту мира или в конкретном сезоне. В минувшей кампании лучшим был Винисиус. Но если выбирать того, кто сейчас является лучшим, то это Лео Месси», - передает слова аргентинского специалиста ESPN.
В этом году Месси поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах. Нападающий отметился 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.
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