Тренер Месси назвал обладателя «Золотого мяча»

«Эти награды никогда не привлекали мое внимание. Я не понимаю, ее отдают лучшему футболисту мира или в конкретном сезоне. В минувшей кампании лучшим был Винисиус. Но если выбирать того, кто сейчас является лучшим, то это Лео Месси», - передает слова аргентинского специалиста ESPN.