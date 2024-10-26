Стало известно, как в «Реале» оценивают вратаря Лунина

В мадридском «Реале» полностью доверяют второму вратарю команды Андрею Лунину, об этом сообщают журналисты газеты Marca. Тренерский штаб и руководство довольны игрой украинского голкипера.

Лунин может сыграть за «сливочных» в предстоящем поединке с каталонской «Барселоной». Первый номер «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить важнейший матч. «Эль класико» состоится в субботу, 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 26-летний украинец провел всего одну встречу, в которой сохранил свои ворота в неприкосновенности.