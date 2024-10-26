Рафинья рассказал, как мог уйти из «Барселоны»

Бразильский полузащитник Рафинья рассказал о том, что задумывался об уходе из каталонской «Барселоны».
«В прошлом сезоне было много новостей о том, что клуб думает о моей продаже. В мою голову начали приходить мысли об уходе в команду, где не будет такого большого давления. Но в моменте я не позволил этому поглотить себя. Я сосредоточился на работе и адаптации к своей новой роли», - передает слова бразильского вингера ESPN.
В недавнем матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» на своем поле разгромила мюнхенскую «Баварию» со счетом 4:1. В этой встрече Рафинья отметился тремя забитыми мячами.
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