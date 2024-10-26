Рафинья рассказал, как мог уйти из «Барселоны»

«В прошлом сезоне было много новостей о том, что клуб думает о моей продаже. В мою голову начали приходить мысли об уходе в команду, где не будет такого большого давления. Но в моменте я не позволил этому поглотить себя. Я сосредоточился на работе и адаптации к своей новой роли», - передает слова бразильского вингера ESPN.