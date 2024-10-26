Семшов дал прогноз на матч «Реала» и «Барселоны»

В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встретится с мадридским «Реалом». Своими мыслями по «эль класико» поделился бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

«Достаточно сложно оценить шансы обеих команд на победу в грядущем «эль класико». Учитывая форму команд и статусность матча, поставим на тотал больше 3 голов», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Реала» и «Барселоны» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этой игры мадридцы занимают второе место в таблице Ла Лиги, а «сине-гранатовые» являются лидерами.