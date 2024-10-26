«Реал» – «Барселона»: Вероятные стартовые составы на «эль класико» в чемпионате Испании

В одиннадцатом туре Примеры мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» схлестнутся между собой в столице Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«Реал»: Лунин (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

У «Реала» из-за серьёзных травм отсутствуют защитники Давид Алаба и Дани Карвахаль. Вратарь Тибо Куртуа и нападающий Родриго выбыли из строя примерно на три недели.

У «Барселоны» надолго в лазарете голкипер Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Марк Берналь. Ещё повреждения у полевых игроков Рональда Араухо, Феррана Торреса и Андреаса Кристенсена.

Под вопросом участие в матче защитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсии. А вот хавбеки Гави, Френки де Йонг и Дани Ольмо недавно вернулись после травм в строй каталонского клуба.

То была встреча в рамках Лиги чемпионов – «Барселона» разгромила мюнхенский клуб 4:1. Что касается мадридского «Реала», то он в третьем туре общего этапа ЛЧ сокрушил дортмундскую «Боруссию» 5:2.

В предыдущем туре чемпионата Испании «Барселона» не пожалела «Севилью» (5:1). А вот «Реал» на прошлых выходных был скромнее – «сливочные» обыграли «Сельту» со счётом всего лишь 2:1.

По итогам десяти туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в таблице с 27 очками. «Реал», идущий вторым, догонит её по набранным баллам, если выиграет предстоящий матч.

«Эль класико» «Реал» – «Барселона» отгремит сегодня, 26 октября, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток – в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

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Кирилл Иванцов