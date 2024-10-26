​В матче с «Баварией» у «Барселоны» был зафиксирован новый рекорд посещаемости

Каталонская «Барселона» выиграла в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов у мюнхенской «Баварии», а посмотреть на это пришли 50 312 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости для «Барсы» - за то время, пока она играет на Олимпийском стадионе, разумеется.

Любопытно, что предыдущий рекорд был побит всего лишь на три зрителя - он составил 50 309 зрителей на прошлогоднем матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В следующем туре Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть в Белграде с местной «Црвеной Звездой». В последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году.