​Гойкоэчеа: «Марадона простил меня»

Бывший баскский защитник Андони Гойкоэчеа, успевший в своей карьере поиграть и в составе «Барселоны», в сентябре 1983 года нанёс тяжёлую травму Диего Марадоне. После этого его нарекли «мясником из Бильбао» - ярлык, от которого он не мог отделаться всю жизнь. А вот Марадона позже его простил, рассказал баск:

- После того, как он поиграл в Италии, он ведь вернулся в Испанию, в «Севилью». М мы тогда встречались с ним по моей инициативе. Он принял приглашение и был очень вежлив со мной во время чашечки кофе. Причём тот эпизод мы практически не вспоминали, - цитирует слова баска Derbyderbyderby.it.