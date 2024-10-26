​Гойкоэчеа вспомнил, как покалечил Марадону

Бывший баскский защитник Андони Гойкоэчеа, успевший в своей карьере поиграть и в составе «Барселоны», попал туда вопреки желанию фанатов клуба.

Дело в том, что задолго до того, как его пригласили в «Барсу», а именно в сентябре 1983 года, он нанёс тяжёлую травму Диего Марадоне, фактически, прикончив карьеру аргентинца в «Барселоне» - тот вскоре после выздоровления ушёл в «Наполи». Сам Андони, выступавший за «Атлетик», получил тогда ярлык костолома, от которого не мог избавиться всю дальнейшую карьеру.

- Этот фол принёс мне отрицательную популярность. Меня знают только по этому эпизоду. А я не хотел наносить травму Диего. Я просто опоздал к мячу, ведь он был так быстр. Я ответственен в полной мере за это, но я не хотел травмировать Диего, - цитирует слова баска Derbyderbyderby.it.