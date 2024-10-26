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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» уверенно одолела «Эспаньол»

26 Октября 2024 • 00:05 Комментировать
Эспаньол
0:2
Севилья

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал конкурентов из «Севильи».

Первый же удар гостей по воротам стал результативным - Доди Лукебакио с 23 метров точно пробил в левый верхний угол ворот - 0:1. На 45-й минуте Лукебакио справа в штрафной площади обыгрался с Хуанлу и с 12 метров точно пробил в дальний угол ворот - 0:2.

Во втором тайме Хавьер Пуадо слева с 12 метров пробил рядом с ближней штангой.

Спорный момент - мяч от головы соперника отскочил в руку Неманьи Гуделя, арбитр поставил пенальти, но ВАР его отменил.

«Эспаньол» делит 14-е место, соперник догнал команды на седьмой позиции.

Протокол игры  
Эспаньол0:2Севилья
  20'Лукебакио Доди (0:1)
  45'Лукебакио Доди (0:2)
Гарсия ЖоанЭль Хилали Омар 69' (Рока Антонио ( 69'  83') Кумбулла МарашКабрера ЛеандроОливан Бриан 59' (Ромеро Карлос ( 59') Техеро АльвароКрал АлексЛосано Поль  90'Каррерас Жофре 68' (Милья Пере ( 68') Хеддира Валид 59' (Велиз Алехо ( 59') Пуадо Хавьер 81' (Кардона Ирвин ( 81')
Запасные: Фортуньо АнхельАгуадо АльвароПачеко ФернандоБауза РафельСерхи ГомесСанчес Сальвадор
Нюланд Эрьян 64' (Фернандес Альваро III ( 64') Кармона Хосе АнхельБаде ЛуакНьянзу ТангиПедроса АдриаСамби Локонга Альберт-МбойоГудель НеманьяЛукебакио Доди 90' (Агум Люсьен ( 90') Хуанлу Санчес 81' (Соу Джибрил ( 81') Идумбо Музамбо Станис 64'Берналь Исаак Ромеро 90' (Навас Хесус ( 90')
Запасные: Монтьель ГонсалоФлорес АльбертоСалас КикеМаркан МаркосИхеаначо КелечиФернандес ЖерарОртис ПедроБарко Валентин
25 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья.Эспаньол

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