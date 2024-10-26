«Севилья» уверенно одолела «Эспаньол»

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал конкурентов из «Севильи».

Первый же удар гостей по воротам стал результативным - Доди Лукебакио с 23 метров точно пробил в левый верхний угол ворот - 0:1. На 45-й минуте Лукебакио справа в штрафной площади обыгрался с Хуанлу и с 12 метров точно пробил в дальний угол ворот - 0:2.

Во втором тайме Хавьер Пуадо слева с 12 метров пробил рядом с ближней штангой.

Спорный момент - мяч от головы соперника отскочил в руку Неманьи Гуделя, арбитр поставил пенальти, но ВАР его отменил.

«Эспаньол» делит 14-е место, соперник догнал команды на седьмой позиции.