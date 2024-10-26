«Севилья» уверенно одолела «Эспаньол»

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал конкурентов из «Севильи».
Первый же удар гостей по воротам стал результативным - Доди Лукебакио с 23 метров точно пробил в левый верхний угол ворот - 0:1. На 45-й минуте Лукебакио справа в штрафной площади обыгрался с Хуанлу и с 12 метров точно пробил в дальний угол ворот - 0:2.
Во втором тайме Хавьер Пуадо слева с 12 метров пробил рядом с ближней штангой.
Спорный момент - мяч от головы соперника отскочил в руку Неманьи Гуделя, арбитр поставил пенальти, но ВАР его отменил.
«Эспаньол» делит 14-е место, соперник догнал команды на седьмой позиции.
Протокол игры
|20'Лукебакио Доди (0:1)
|45'Лукебакио Доди (0:2)
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар69' (Рока Антонио (69') • 83'Кумбулла Мараш•Кабрера Леандро•Оливан Бриан59' (Ромеро Карлос (59') •Техеро Альваро•Крал Алекс•Лосано Поль• 90'Каррерас Жофре68' (Милья Пере (68') •Хеддира Валид59' (Велиз Алехо (59') •Пуадо Хавьер81' (Кардона Ирвин (81')
Нюланд Эрьян64' (Фернандес Альваро III (64') •Кармона Хосе Анхель•Баде Луак•Ньянзу Танги•Педроса Адриа•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Гудель Неманья•Лукебакио Доди90' (Агум Люсьен (90') •Хуанлу Санчес81' (Соу Джибрил (81') •Идумбо Музамбо Станис64'•Берналь Исаак Ромеро90' (Навас Хесус (90')
25 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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