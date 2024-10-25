Агуэро: «Левандовски может играть до 43 лет»

Бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поделился комментарием о нападающем «сине-гранатовых» Роберте Левандовски.

— Левандовски может играть до 42 или 43 лет. Возможно, у него уже нет прежней ловкости, но он достаточно умен, чтобы продолжать забивать, — приводит слова Агуэро Barca Universal.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор польского нападающего с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.