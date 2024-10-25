Де Йонг: «Эль класико» решит, кто будет на первом месте в Ла Лиге»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от предстоящей битвы с мадридским «Реалом».

— Насколько «эль класико» важно для «Барселоны»? Очень важно! Это будет историческая игра. Это самое большое противостояние в футболе, оно также решит, кто будет на первом месте в Ла Лиге, — цитирует де Йонга Barca Universal.

Матч «Реал» - «Барселона» пройдет завтра, 26 октября. Начало встречи 11-го тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по московскому времени.

Следить за ходом всех событий в подробностях вы сможете в прямой текстовой трансляции, которая будет организована спортивным порталом LiveResult.