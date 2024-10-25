Ямалю изготовили специальные брекеты перед «эль класико»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал в социальных сетях кадры, на которых можно увидеть его брекеты. Если кто-то не в курсе, то речь идёт о конструкциях для коррекции положения зубов.

Разумеется, Ямаль показал не простые брекеты. Они сделаны в сине-гранатовых цветах – в цветах «Барселоны». В этих брекетах молодой футболист сыграет в субботу вечером против «Реала» в матче Ла Лиги.

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль провёл 13 официальных матчах, в которых записал на свой счёт пять голов и семь голевых передач на партнёров.

«Барселона» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 27 баллами.