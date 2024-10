Месси – лучший игрок в истории «Барселоны», Кройф – четвёртый, Роналдиньо – пятый, Роналдо – восьмой

На страницах Four Four Two был обнародован рейтинг лучших футболистов в истории «Барселоны». Первое место в этом рейтинге ожидаемо занял Лионель Месси. Аргентинец на протяжении долгих лет восхищал футбольный мир в футболке «сине-гранатовых».

На второй позиции оказался Андрес Иньеста, а тройку замкнул Хави. Легендарный Йохан Кройф расположился на четвёртой строчке, Роналдиньо – пятый.

Дальше в топ-10 идут Диего Марадона, Серхио Бускетс, Роналдо, Карлес Пуйоль и Рональд Куман.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Реала» на выезде в чемпионате Испании.