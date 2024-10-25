Месси или Роналду: Назван лучший игрок Ла Лиги в XXI веке

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован рейтинг лучших футболистов Ла Лиги в XXI веке. Первое место в этом рейтинге занял бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси. Родной клуб и чемпионат Испании Месси покинул в 2021 году, когда истёк срок его контракта.

Криштиану Роналду оказался на второй строчке рейтинга. Надо сказать, что португалец провёл в Ла Лиге меньше времени, чем Лео Месси. Роналду играл за мадридский «Реал» в 2009-2018 годах.

Тройку замкнул ещё один бывший футболист мадридского «Реала» - Зинедин Зидан.

В топ-10 дальше идут Роналдиньо, Луис Суарес, Хави, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Антуан Гризманн и Неймар.