Кунде рассказал о влиянии Флика на игру «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о влиянии главного тренера команды Ханса-Дитера Флика на игру команды.

«Мы по-прежнему играем с высокой линией обороны, но с более высоким прессингом. В этом сезоне мы располагаем линию обороны немного выше. У Флика чёткая философия. Неважно, с кем мы играем, мы всегда действуем одинаково. Он знает, чего хочет, и команда прекрасно понимает требования.

Игра в такой футбол требует от игроков максимальной отдачи. Футболисты понимают, что приложенные усилия приносят плоды», - сказал Кунде SportyTV.

В субботу, 26 октября, «Барселона» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Реала».