Агуэро высказался о звезде «Барселоны» Ямале

Экс-футболист сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о 17-летнем вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.
«Барселона» умеет выращивать талантов, после чего создает отличную команду. В распоряжении Флика есть Ламин Ямаль, который поражает своим футболом. В таком юном возрасте он показывает игру уровня 26-28 лет. Всем, кто любит футбол, должен нравиться этот парень. Такие редко встречаются», - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.
В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Ламин провел десять матчей. Вингер записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.
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