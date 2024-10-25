Агуэро высказался о звезде «Барселоны» Ямале

«Барселона» умеет выращивать талантов, после чего создает отличную команду. В распоряжении Флика есть Ламин Ямаль, который поражает своим футболом. В таком юном возрасте он показывает игру уровня 26-28 лет. Всем, кто любит футбол, должен нравиться этот парень. Такие редко встречаются», - цитирует аргентинца Mundo Deportivo.