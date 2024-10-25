Кунде высказался о дуэли с Винисиусом в «эль класико»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о предстоящей дуэли против форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Безусловно, Винисиус является главным кандидатом на «Золотой мяч». Он один из лучших игроков, но для меня это вызов. Вот почему я играю в футбол. Мне нравится играть против лучших, и субботняя игра – не исключение.

Винисиус, вероятно, является главной угрозой, но у «Реала» есть и другие игроки. У них много талантов, которые способны решить исход матча. Винисиуса нельзя остановить одному. Будут моменты, когда мне понадобится помощь. Это нормально, потому что футбол является командным видом спорта», - сказал Кунде SportyTV.

«Реал» и «Барселона» сыграют в субботу, 26 октября.