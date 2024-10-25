Защитник «Барселоны» рассказал, в чём главная сила «Реала»

В субботу в чемпионате Испании пройдёт большая битва – «Реал» будет принимать «Барселону». Защитник каталонской команды Жюль Кунде высказался о сопернике. По словам француза, «сине-гранатовые» смотрели за матчем «сливочных» против «Боруссии» в Лиге чемпионов. В этом матче «Реал» сотворил камбэк, превратив 0:2 в 5:2.

«Это было захватывающе. Мы смотрели матч и видели, что происходило. «Реал» - это команда, которая знает, как побеждать. Думаю, в этом самая главная сила «Реала». Иногда они играют хорошо, а иногда нет, но они всегда находят способ победить. Мы ожидаем этого и знаем, что матч будет сложным.

В игре против «Реала» важно пользоваться моментами, потому что они всегда находят способ решить исход игры. У них также есть талантливые игроки, которые могут решить игру практически в одиночку», - сказал Кунде SportyTV.