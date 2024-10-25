Кунде назвал цель «Барселоны» на матч с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде дал комментарий по поводу предстоящего матча чемпионата Испании против «Реала».

«Эль класико» - одна из самых важных игр, а может и самая важная игре в мировом футболе. Мы поедем с целью победить и набрать три очка», - сказал Кунде в интервью для SportyTV.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за «эль класико» можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Ла Лиги первое место (27 очков), а «Реал» - второе (24 очка).