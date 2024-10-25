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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава Ла Лиги переживает перед «эль класико» - он раскрыл причину

25 Октября 2024 • 19:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.03 X 4.15 2 3.30
26.10 22:00

Хавьер Тебас, который занимает должность президента испанской Ла Лиги, высказался о предстоящем «эль класико». Функционер переживает по поводу возможных проявлений расизма на стадионе.

«Я переживаю по поводу «эль класико» и других матчей из-за расистов. Надеюсь, что матч получится толерантным, как и последние «эль класико», - сказал Тебас журналистам.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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17:28 · Испания. Ла Лига
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17:12 · Испания. Ла Лига
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17:08 · Испания. Ла Лига
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16:29 · Испания. Ла Лига
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15:48 · Испания. Ла Лига
Мостовой назвал фаворита «эль класико»
15:42 · Испания. Ла Лига
Гути сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»
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