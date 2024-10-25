Глава Ла Лиги переживает перед «эль класико» - он раскрыл причину

Хавьер Тебас, который занимает должность президента испанской Ла Лиги, высказался о предстоящем «эль класико». Функционер переживает по поводу возможных проявлений расизма на стадионе.

«Я переживаю по поводу «эль класико» и других матчей из-за расистов. Надеюсь, что матч получится толерантным, как и последние «эль класико», - сказал Тебас журналистам.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.