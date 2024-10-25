«Барселона» провела встречу по Педри

Руководители «Барселоны» провели встречу с агентом полузащитника Педри. Стороны обсудили ситуацию с контрактом футболиста. Действующее трудовое соглашение 21-летнего Педри рассчитано до середины 2026 года, и договорённости по продлению соглашения ещё нет, пишет на своих странцах Mundo Deportivo.

Всего за первую команду «Барселоны» Педри провёл 156 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и отдал 15 голевых передач на партнёров. «Барселона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании. В субботу команда Ханса-Дитера Флика сыграет против «Реала» на выезде.