Иньиго Мартинес: «Мы все знаем, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу»

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о возможной победе нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в голосовании за «Золотой мяч».

— Мы все знаем, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу. Он великолепный игрок, который продолжает это доказывать. На днях в Лиге чемпионов именно он взорвал игру, и он постарается сделать то же самое в матче против нас, — цитирует Мартинеса Madrid Universal.

Церемония награждения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября, в Париже.

26 октября «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом». Матч 11-го тура чемпионата Испании должен будет стартовать в 22:00 по московскому времени.