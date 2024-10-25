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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе поедет на вручение «Золотого мяча»

25 Октября 2024 • 19:15 Комментировать

В понедельник во Франции будет вручаться «Золотой мяч». Торжественное мероприятие посетит нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на издание Marca.

Стоит отметить, что фаворитом на получение «Золотого мяча» считается другой футболист «Реала» - Винисиус Жуниор. На неделе бразилец выдал шикарное выступление в Лиге чемпионов, оформив хет-трик в матче против дортмундской «Боруссии».

В субботу, 26 октября, «Реал» проведёт домашний матч испанской Ла Лиги против «Барселоны». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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