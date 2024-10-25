​Назначен арбитр на матч «Реала» с «Барселоной»

В субботу состоится главный матч первого круга испанского чемпионата - между собой сыграют «Реал» и «Барселона». Накануне стало известно, кто рассудит этот поединок - Хосе Мария Санчес Мартинес, арбитр, дебютировавший в 2015 году и карьера которого насчитывает уже почти четыре сотни матчей, из которых 186 в Ла Лиге.

Самые важные матчи в его карьере - это финалы Кубка Испании в 2023 году и Суперкубка страны в 2020-м. А в 2017-м Хосе Мария уже судил матч «Реала» с «Барселоной», это также был Суперкубок Испании, и тогда «Реал» выиграл со счётом 2:0. Сейчас в турнирной таблице лидирует «Барселона», «Реал» уступает ей три очка.