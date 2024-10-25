Не Мбаппе: Агуэро назвал самого опасного игрока «Реала»

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро дал комментарий по поводу нападающих «Реала». Аргентинец оценил Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

«Мбаппе и Винисиус? Что есть у одного, нет у другого. И наоборот. Мбаппе должен адаптироваться к игре «Реала». В «ПСЖ» он всегда ждал впереди, но в Мадриде футбол другой. Мы сейчас не видим того Мбаппе, который уничтожал соперников. Когда играешь против «Реала», важно защищать зону Винисиуса. Именно он является тем, кто может причинить тебе боль», - слова Агуэро приводит Mundo Deportivo.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 26 октября в 22:00 по московскому времени.