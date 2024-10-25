«Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу роликов о судействе, которые выпускает клубное ТВ «Реала».

Как известно, на клубном ТВ «Реала» регулярно оценивается работа судей. Некоторые в Испании считают, что так мадридцы могут оказывать давление на рефери.

«Видео «Реала» о судействе? Я не знал! Думаю, что это неправильно. У судей очень тяжёлая работа. Это не то, о чём я думаю. Я сказал своей команде в начале сезона: «Сосредоточьтесь на игре, а не на судьях», - сказал Флик на пресс-конференции.

В субботу «Реал» и «Барселона» сойдутся лицом к лицу на «Сантьяго Бернабеу». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.