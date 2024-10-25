Флик высказался о первом «эль класико» в тренерской карьере

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о своём первом «эль класико» в карьере.

— Я не слишком много думаю о том, что для меня это первое «эль класико». Мы все с нетерпением ждем этого события. Это будет отличная игра. Мы просто сосредоточены на том, чтобы забрать три очка, — сказал Флик журналистам.

Напомним, Флик стал главным тренером «Барселоны» минувшим летом. После десяти туров его команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в копилке 27 баллов.

Матч 11-го тура «Реал» - «Барселона» пройдет 26 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.