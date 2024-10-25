Анчелотти высказался о футбольном долголетии Модрича и Левандовски

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами перед домашним матчем против «Барселоны». Итальянец дал комментарий по поводу футбольного долголетия таких футболистов, как Лука Модрич и Роберт Левандовски.

«Нет никакого секрета в этом долголетии. Это дисциплина, профессионализм и страсть к футболу», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Лука Модрич в сентябре отметил свой 39-й день рождения. Роберт Левандовски в августе исполнилось 36 лет. В субботу хорват и поляк могут пересечься на поле «Сантьяго Бернабеу» в «эль класико».

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 26 октября в 22:00 по московскому времени.