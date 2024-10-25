Флик: Мы знаем, как остановить Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, как он планирует остановить нападающих «Реала» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

— Мы знаем, что нам нужно делать. Как я сказал после игры с «Баварией», нам есть, что улучшать. В конце концов, я верю в свою команду, — приводит слова Флика Barca Universal.

Игра 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится уже завтра, 26 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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