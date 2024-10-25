Анчелотти ответил на вопрос о лидерах «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии «эль класико» ответил на вопрос, кто является лидером в раздевалке команды.

«Лидер не один, их несколько. Это может быть как Винисиус, так и Вальверде или Модрич. Молодые ребята тоже могут проявить лидерские качества, учитывая их отношение. Команда повезло, что у неё не один лидер, а много», - сказал Анчелотти на пятничной пресс-конференции.

Напомним, что битва Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток футболисты и болельщики на «Сантьяго Бернабеу» услышат в 22:00 по московскому времени.