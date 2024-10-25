Анчелотти высказался о Мбаппе перед «эль класико»

В ходе пятничной пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Мы рады, потому что Мбаппе забивает. Он важен для команды. Он не забил «Боруссии», но участвовал в двух первых голах. Он постепенно выходит на пик формы. При этом никто его не торопит, мы довольны его вкладом.

Первое «эль класико» Мбаппе? Это не так уж важно. У него есть опыт – он уже несколько раз встречался с «Барселоной». Он знает, что ему нужно делать. Его способ подготовки к матчу – спокойный и собранный. Завтра, как и всегда, он внесёт свою лепту», - сказал Анчелотти журналистам.