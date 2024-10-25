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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о Мбаппе перед «эль класико»

25 Октября 2024 • 17:12 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.03 X 4.15 2 3.30
26.10 22:00

В ходе пятничной пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Мы рады, потому что Мбаппе забивает. Он важен для команды. Он не забил «Боруссии», но участвовал в двух первых голах. Он постепенно выходит на пик формы. При этом никто его не торопит, мы довольны его вкладом.

Первое «эль класико» Мбаппе? Это не так уж важно. У него есть опыт – он уже несколько раз встречался с «Барселоной». Он знает, что ему нужно делать. Его способ подготовки к матчу – спокойный и собранный. Завтра, как и всегда, он внесёт свою лепту», - сказал Анчелотти журналистам.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2) Все комментарии
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evgeshka78@mail.ru
25 Октября 2024 в 17:21
Ждём голов от Киливник Мбаппе, «дубль», в самый раз! А, можно и «хет-трик». ! …
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evgeshka78@mail.ru
25 Октября 2024 в 17:22
Килиана!
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