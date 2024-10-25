«Будущий обладатель «Золотого мяча»: Анчелотти оценил Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, каково ему тренировать нападающего Винисиуса Жуниора.

«Это значит тренировать одного из лучших игроков в мире. Он очень скромный парень, он действительно преуспел как футболист, превратившись в одного из лучших в мире. Он будущий обладатель «Золотого мяча». У него такая же скромность и дисциплина, как и в тот день, когда я впервые с ним встретился», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Барселоны» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.