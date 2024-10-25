«Реал» или «Барселона»: Агуэро назвал фаворита «эль класико»

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро высказался о предстоящем «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной».

«Это будет хороший матч. «Барселона» очень хороша. Фактор поля всегда важен, и «Барселоне» будет сложно, но у них больше шансов на победу, чем у «Реала». Хотя «Реалу» для забитого гола не нужно даже 20% владения мячом. Почему так? Я не знаю. Но исторически у них в последние 10 минут матча есть то, чего нет у других. Я переживал это в «Атлетико», - цитирует Агуэро Mundo Deportivo.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» стартует в субботу, 26 октября, в 22:00 по московскому времени.